AASTAID KESTNUD ÄREVUSHÄIRE! „Mulle näis, et kõik vaatavad ja naeravad mind…“  

Kümne aasta eest tundis Andreas (27) esmakordselt, et temaga on midagi valesti: iga päevaga järjest halvem enesetunne, tühiste asjade pärast muretsemine, pidev hirm ja ärevus. Esialgu ei osanud Andreas segaste tunnetega enda sees midagi ette võtta, kuni üks hetk sai aru, et kelleltki tuleb abi otsida enne, kui asi päris kontrolli alt väljub. Nõnda pöördus ta esmalt perearsti ja seejärel vaimse tervise spetsialistide poole. Diagnoosiks depressioon ja ärevushäired.