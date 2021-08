KAS SIND ÄHVARDAB TROMBOOS? Kui sul on üks nendest riskiteguritest, on see oht tõesti suurem

Kui veenis tekib mingil põhjusel verehüüve ehk tromb, mis sulgeb verevoolu, tekib süvaveenitromboos. Need tekivad tavaliselt reie- ja säärte veenides. See võib põhjustada valu ja paistetust, kuid on ka ohtlik. Me ei saa muuta kõike, mis soodustab tromboosi teket, aga väga palju annab ka endal iga päev ära teha.