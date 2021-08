Covid-19 haigust põdenud naine suri pärast lapse ilmale toomist 

Melissa sõnul tekkisid Kristenil Covid-19 sümptomid kolm nädalat enne sünnitustähtaega. 21. juulil ta hospitaliseeriti, kuna koroonaviiruse sümptomid olid ägenenud kopsupõletikuks. Pärast sünnitust suhtles ta lähedastega videokõne teel intensiivosakonnast. „Ta ei jõudnud rääkida. Aga vähemalt ta nägi Summerit, samal ajal, kui arstid teda ravisid. Tema hingamine läks lõpuks aina vaevalisemaks,“ rääkis naise tädi. „Esimesel nädalal oli ausalt öeldes Kristeni põhiline mure tema laps ning ta hoolis ainult selles, et temaga on kõik korras.“

„Ta ei jäänud koroonaviirusega nakatudes koheselt haigeks, niiet me arvasime, et see viirus läheb ära sama kiiresti kui see tuli. Paljud noored inimesed saavad sellest kergelt võitu ja me arvasime, et ka tema põeb selle kergelt läbi ja läheb eluga edasi,“ lisas Kristeni onu James. Kristen oli pere sõnul täiesti terve, tal polnud kroonilisi haiguseid ja ta oli aktiivne noor naine.