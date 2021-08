SEKSUAALTERVISE NÕUSTAJA: see meetod ei tohi olla püsiv lahendus, et rasedusest hoiduda 

Ämmaemanda sõnul on äärmiselt oluline teha vahet, mis on rasestumisvastane meetod ja mis on hädaabi. „Olen kuulnud inimestest, kes kasutavad aborti rasestumisvastase meetodina ja kes on elu jooksul üle 40 abordi teinud. Selline käitumine ei ole mitte mingil juhul õigustatud. Meil on suur valik ohutuid ja kergesti kättesaadavaid vahendeid, mille abil rasestumist ennetada. Abordiga kaasnevad paratamatult riskid, mistõttu peaks abort olema tõesti vaid erandkorras tehtav valik,“ kommenteerib Koplik.

Ka SOS-pillid ei ole nõustaja sõnul mõeldud regulaarseks kasutamiseks. „SOS-pille tuleks kasutada ainult juhul, kui on juhtunud õnnetus – näiteks on kondoom purunenud. SOS-pillide hormoonisisaldus on väga suur ja nende kasutamine on organismile paratamatult üsna koormav. Lisaks võivad pillid põhjustada iiveldust, halba enesetunnet ja järelveritsusi. Noored ei saa sellest alati aru, et SOS-pillid ei tohiks olla püsiv lahendus, mida rasestumisest hoidumiseks kasutada.“

Ämmaemand Iti Mall Koplik Foto: Erakogu

Pikaajaliseks kasutamiseks saab Kopliku sõnul valida paljude vahendite vahel. „Rasestumisvastased vahendid on naiste elu väga palju mõjutanud. On suur vabadus, et saame täna valida, kas ja millal lapsi soovime. Spermitsiidid, naiste või meeste kondoomid, tuperõngad, pessaarid, spiraalid – variante on väga palju. Enim kasutatakse Eestis antibeebipille, aga ka hormoonplaastreid ja implantaate. Valikus on ka hormoonsüstid, kuid need on veel vähe levinud,“ loetles nõustaja.

Põhiline aspekt, mille järgi rasestumisvastase vahendi valik otsustada, on inimese elustiil. „Kui üldiselt on antibeebipillid väga tõhus rasestumisvastane meetod, siis inimestele, kellel pole meeles iga päev õigel ajal pilli võtta, pole sellest meetodist kasu. Sel juhul võiks valida vahendi, mis ei nõua nii tähelepanelikku kasutamist – näiteks implantaadi. Implantaat vabastab vereringesse väikeses koguses hormoone ning omab toimet kolm või viis aastat, nii et selle perioodi jooksul ei pea inimene rasestumise pärast muretsema,“ rääkis Koplik.

Spetsialist abistab