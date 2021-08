HOOP KÕIGE NÕRGEMATELE: kui oled koondatud, siis haigusrahasid enam ei saa! „Selline kingitus mu vähihaigele naisele taasiseseisvumise 30. aastapäevaks!“ 

Rahvusraamatukogu koondas vähihaige eaka naise, kes oli haiguslehel olnud pea aasta aega. Ta lootis, et haigushüvitist saab ta ikka edasi – nii nagu see on alati olnud. Selgus, et mitte. Juulist hakkas kehtima uus kord: lõpeb tööleping, lõpeb ka haigusleht ja riigilt ei saa enam sentigi. Miks nii?