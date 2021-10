PEEP TALVING:  „Inimesed, võtke ennast kokku! Minge vaktsineerima!“ 

Eile oli taas koos valitsust nõustav teaduskoda. „Vaatasime eile, nagu alati, üle-eelmise ja eelmise nädala võrdlusandmeid,“ rääkis nõukoja liige Talving Vikerraadios. „Ja me nägime, et nakatumine on tõusnud 30% ehk iga nädal suureneb nakatumiste arv u 1000 inimese võrra, mis tähendab seda, et peagi peab hakkama väga hoolikalt vaatama, mis saab plaanilise ravi piiramisest. Mulle tundub nendele andmetele vaadates, et see on vältimatu,“ tõdes arst.