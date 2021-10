RAVIMIAMET SELGITAB: see on peamine murekoht, miks Põhjamaades peatati nooremate inimeste vaktsineerimine Moderna vaktsiiniga

Foto: Vida Press

Rootsi, Norra, Taani ja Soome on teatanud, et peatavad nooremate inimeste vaktsineerimise Moderna Spikevaxi vaktsiiniga, sest harva kõrvaltoimena on tulnud ette südameprobleeme. Eesti ravimiamet selgitab sellise otsuse põhjusi, samuti seda, kuidas neid haigusseisundeid ära tunda.