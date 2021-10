Huvi vaktsineerimise vastu kasvas uute piirangute eel hüppeliselt  

„Me kõik peame selles kriisis kogema nii pinget kui ebamugavust, aga esimene märk uute piirangute kasust on silmaga nähtav,“ märgib Confido vaktsineerimiskoordinaator Erki Limbak, kelle sõnul käis Confidos eelmisel nädalal Covic-19 vastu vaktsiini saamas 3599 inimest, mida on 67% võrra rohkem kui kaks nädalat varem, mil vaktsineeriti vaid 2155 inimest.

„Kui juba ainuüksi uute piirangute ootus tõstis vaktsineerimistempot, siis loodetavasti jätkub sama trend ka alanud nädalal,“ on Limbak optimistlik, et varasemate nädalate loid vaktsineerimistempo on taas hoogu juurde saamas. Valitsuse otsusega hakkasid sellest esmaspäevast kehtima uued piirangud, mille tulemusena pääseb näiteks meelelahutus- ja toitlustusasutustesse vaid vaktsineerimispassi või läbipõdemistõendiga.