VAKTSIINIKINDLUSTUS TULEB: väljamakstav summa ulatub 100 000 euroni

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik seletas „Aktuaalses kaameras“, et õigus hüvitist saada on inimesel, kellel on tekkinud vaktsineerimise tagajärjel tervisekahjustus, mis on kestnud vähemalt neli kuud. „Ravimiamet otsustab siis, kas on seos vaktsiiniga või mitte ja haigekassa teeb vastava väljamakse,“ sõnas Kiik.

Eestis on seni olnud neli surmajuhtumit, mille seost koroonavaktsiiniga ei saa välistada. Kas nende nelja sugulased saavad nüüd esitada 100 000 euro peale kahjunõude?

„Põhimõtteliselt oleme kokku leppinud, et Covid-19 vaktsiinide puhul kehtib nõudeõigus ka tagantjärele. Need juhtumid seotud AstraZeneca vaktsiiniga ja ühele neist on lahendus leitud väljaspool vaktsiinikindlustust,“ ütles Kiik.

„Selge on see, et sajaprotsendilisi vastuseid siin maailmas anda on üldse keeruline. Aga kui ravimiamet näeb, et see seos on tõenäoline, siis inimesel on õigus selleks hüvitiseks.“

Kiik tõi välja, et kui Eestis on seni 830 000 vaktsineeritust neli surmajuhtumit, mille seost vaktsiiniga ei saa välistada, siis koroonaviirusega on nakatunud üle 220 000 inimese ja surnud ligi 1800 inimest. „Nende riskitasemete erinevus on 2000-kordne,“ rõhutas Kiik.

Kiige sõnul on valitsus praegu arvestanud käesoleva ja tuleva aasta kohta hüvitiseks miljon eurot, millele lisanduvate muude kuludega tuleb kahe aasta kohta arvestada 1,8 miljonit eurot.