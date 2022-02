Euroopa Komisjon teeb ettepaneku pikendada ELi digitaalse Covid-tõendi kasutust 

Testide hulka, mille alusel tõend väljastatakse, tuleb lisada kõrge kvaliteediga laboripõhised antigeenitestid. Kuna Covid-19 testide järgi on suur nõudlus, on vaja laiendada diagnostiliste testide valikut.

Tuleb tagada, et vaktsineerimistõendile kantaks korrektselt kõigi isikule mis tahes liikmesriigis manustatud vaktsiinidooside arv, mitte ainult tõendi väljastanud liikmesriigis manustatud dooside arv. Inimesed, kellele on manustatud vaktsiinidoose mitmes eri liikmesriigis, on väitnud, et nende tõendile on märgitud vale dooside arv.