Terviseameti prognoos: nädalaga lisandub 2500 nakatunut, haiglaravile jõuab alla 170 patsiendi 

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepa sõnul lisandus eelmisel nädalal umbes 3300 nakatunut ning võrreldes üle-eelmise nädalaga on registreeritud nakatunute arv 35% võrra langenud. „Nakatamiskordaja R on langenud alla 0,8. Sellel nädalal võib oodata veidi alla 350 nakatunu päevas,“ selgitas Sepp ja lisas, et nakatumise mõttes oleme jõudnud rohelisele riskitasemele.

Sepa sõnul on viimase 14 päeva haigestumus langustrendis kõikides maakondades. „Suuremat langus on täheldatud nooremate inimeste seas ca 41%. 60+ vanuses inimeste nakatunute arv langes 28% võrra,“ selgitas Sepp ja lisas, et kõrgeim haigestumus on 30–34-aastaste hulgas.

Koroonaviiruse reoveeuuringu tulemused näitavad jätkuvalt langustrendi. Reoveekaart on valdavalt kollane. Rohelises on Paide, Mõisaküla ja Abja-Paluoja. Kõrgem viirustase on Harjumaal Maardu ja Viimsi-Muuga piirkonnas. Samuti on stabiilselt kõrgem viirustase püsinud Kärdlas ja Pärnus.

Eelmisel nädalal hospitaliseeriti ligi 130 inimest, hospitaliseerimiste arv langes 45% võrra. Haiglaravi vajab pea 190 inimest. Üle 60-aastaste patsientide osakaal moodustab 68% hospitaliseeritute üldarvust, haiglaravi vajavate patsientide keskmine vanus on 74.