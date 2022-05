KAS AHVIRÕUGED PÄÄSESID VALLA BIOLABORIST? Inimesi hirmutavad ka peputestid: „Kardan, et poe uksel tuleb edaspidi püksid alla lasta ja ennast paljaks koorida.“

Nüüd, kui koroonapandeemia on ehk vaibumas, ilmusid välja ahvirõuged. See ei saa olla juhus! Teadagi – biolaborid! „Võib olla on see alguse saanud Ukraina biolaboritest. Keegi ju ei tea, millega seal tegeleti ja tegeletakse praegugi.“ See on vaid üks hulludest teooriatest ahvirõugete päritolu kohta.