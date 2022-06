APTEEKER VÕRDLEB | Milline deodorant vähendab higistamist, milline varjab ebameeldivat lõhna?

Kui higistatakse tugevamalt, siis on õige valik antiperspirant. See suleb nahapoorid, seega vähendab higistamist, kuid ei varja ebameeldivat kehalõhna. Antiperspiranti ei ole soovitatav tarvitada regulaarselt, vaid lühema aja jooksul — näiteks kui on sündmus või olukord, mis nõuab füüsilist pingutust või kui tahetakse ennast kindlana tunda. Sobiva antiperspirandi valimisel tasub tähelepanu pöörata toote intensiivsusele, millest oleneb toime kestus. Samuti on kasulik arvestada koostisosadega — mõni toode võib sisaldada alumiiniumi. On ka looduslike koostisosadega valikuid.