AHVIRÕUGETESSE NAKATUMINE ON TÕUSUTEEL: haigeks jäämise tõenäosus on suur sellise seksuaalkäitumisega inimeste seas!

Varem või hiljem pidi see juhtuma – teisipäeval sai kinnituse Eestis esimene ahvirõugete juhtum. Kas me oleme valmis, et nakatunuid lisandub veelgi? „Valmisolek ahvirõugete tuvastamiseks ja laboratoorseks kinnitamiseks on Eestis tagatud,“ ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Dontšenko.