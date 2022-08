27 aastat tagasi sündis Eesti esimene katseklaasilaps | Naistearst Andrei Sõritsa: „See oli eriline saavutus, mis muutis nii tema pere kui ka minu elu.“

26. augustil tähistab 27. sünnipäeva Eesti esimene katseklaasilaps, kes tuli ilmale Sõritsa abil. See augustilõpu aeg on teenekale naistearstile eriline praegugi. „Jaa, kindlasti! See ei olnud esimene katseklaasilaps mitte ainult Eestis, vaid kogu Baltikumis,“ ütleb naistearst Andrei Sõritsa, Elite kiiniku juhataja.