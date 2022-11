KOROONA NIIDAB ÕPETAJAID: Tartu koolis on kolmandik haiged, lastel palutakse võimalusel koju jääda

Õhtuleheni jõudis info, et Tartu Kivilinna kool on läinud koroona tõttu taas distantsõppele.„Meil ei ole otseselt distantsõpe, aga meil on rangelt soovitatud, et kellel on võimalik, need ei tuleks kooli,“ ütles Õhtulehele Kivilinna kooli direktor Karin Lukk, kes on ka ise haige.