Seksuaalelu lükatakse edasi: Eesti noored alustavad keskmiselt selles vanuses

Tervise Arengu Instituudi (TAI) uuringuaruandest „Eesti noorte seksuaaltervis: teadmised, hoiakud ja käitumine" selgus, et noored alustasid seksuaaleluga keskmiselt 15aastaselt. Seksuaalvahekorra kogemusega noorte hulk on vähenenud. Suuremad muutused on aset leidnud iseäranis põhikoolinoorte hulgas.