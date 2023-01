DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks mu silmad on pidevalt märjad?

Ei peaks vist olema suureks üllatuseks, et sellega võiks silmaarsti poole pöörduda. Asi on selles, et pisarad niisutavad silmamuna pidevalt, aga nende ülejääk eemaldatakse mööda vastavat juha nina kaudu. Sellepärast ongi nii, et kui põhjust nutta, siis vaja nina pühkida.