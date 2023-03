Kas tõesti abi 99 häda vastu? Mida tasub uskuda musta pässiku ja põdrakanepi kasulikkuse kohta?

Musta pässikut ja põdrakanepit on palju uurinud Tartu ülikooli farmaatsia instituudi farmakognoosia professor Ain Raal. „Praegust massimeedias levivat uhhuutamist silmas pidades näen neist ühes just seda, mida teises väidetakse mitte olevat, ja vastupidi,“ ütleb Raal, kelle sõnul teadusliku tõe kaalukeeleks on fütokeemiliste ja bioloogilise aktiivsuse uuringute olemasolu.