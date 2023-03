Rosaatsea on diagnoos kogu eluks: „Kui ma olen unustanud suvel nägu kreemitada, on kohe näha, kui halvasti see mõjub.“

Alesja nahaprobleemid tekkisid kaheksa aastat tagasi, kui ta näonahk muutus äkki koledaks. „Olin rase ja arvasin, et punnid ja akne on tingitud hormoonidest,“ meenutab ta. Ta läks nahaarsti konsultatsioonile, aga seal kuulis ta, et asi on ilmselt keerulisem ja tuleb hakata võtma ravimeid. Kuna rasedana rohtusid võtta ei saanud, tuli raviga oodata.