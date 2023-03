LIIGA VANA! Üle 70aastased naised tahaksid käia vähi sõeluuringutel, aga neid ei kutsuta

On teada tõsisasi, et vähi sõeluuringud pole Eestis väga popid. Olulistele riiklikult rahastatud uuringutele, mis aitaksid vähki varakult avastada, jõuab umbes pool kutsututest. On aga üks sihtgrupp, vanemad naised, kes käiks meelsasti uuringutel, aga nad ei saa – pole kutsutud, liiga vanad!