DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas verevalum jalal võib olla seotud säärekrambiga?

„Mul tekkis öösel säärekramp ning hommikul avastasin säärel suure verevalumi. Nüüd on sellest mõni päev möödas, verevalum nagu iga korralik sinikas on muutunud kollaseks ja hakkab vist ära kaduma. Aga kuidas on see krambiga seotud, on see ohtlik ja millised võivad olla tagajärjed?”