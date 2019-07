KÕRVENÕGES TEEB BAKTERITELE SÄRU: joo teed ja loputa moosipurke

Vanarahvas on kasutanud kõrvenõgeseteed seedimise korrastajana, muuhulgas aitab see näiteks pärast antibiootikumikuuri head ja halvad bakterid soolestikus tasakaalu saada, kirjutab portaal Kodus.ee. See ergutab ainevahetust ja aitab tursete korral liigset vedelikku välja viia.

Tõmmist on lisatud vanniveele, et leevendada ekseemi, psoriaasi ja nahapõletikku ning liigesevalu. Levinud on ka peanaha turgutamine nõgesetõmmisega, et saaks kõõmast lahti ja anda juustele elujõudu.