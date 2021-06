KÕIK KIPUB UNUNEMA? 7 tegevust, mis hoiavad aju korras 

Positiivne suhtumine endasse näib parandavat ka mälu toimimist. Harvardi ülikoolis tehtud uuring näitas, et üle 60aastased, kes pidasid ennast nupukaks ja teraseks, said mälukatsetes paremini hakkama kui need, kes pidasid end hajameelseks. Enesekindlate inimeste mälu on parem kui ebakindlate inimeste oma.