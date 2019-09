SÜDAMEARST SELGITAB: kuidas annab tunda liiga madal vererõhk?

Madalaks peetakse vererõhku, kui see on alla 90/60. Üks rõhulanguse tekitaja võib olla hüpertooniaravimite liiga tugev mõju – see on üks põhjus, miks peaks vererõhuhaige oma rõhku ise korralikult jälgima, mõõtma ja üles märkima.