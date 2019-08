ÕPI OLEMA ENESEKINDLAM! Need kolm rumalat kommet võtavad sult viimase energia

Sa võid tunda, et sinu klaas on kogu aeg pooltühi. Sulle tundub, et su elu on mõttetu ja kõik veab viltu. Mõtled kogu aeg, milles kõiges sa süüdi oled ja mida oled elus valesti teinud. Kuid võid ka mõelda, et su klaas on pooltäis ja kaaluda, mis on su tugevused ja missugused võimalused sul võivad elus olla. Valik on sinu, kumma suhtumise võtad.