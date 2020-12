SEKS JA SÜDA! Arstid selgitavad, kuidas erektsioonihäired on seotud südamehaigustega

„Sama keeruline, kui jõuda viie rikkama riigi hulka, on jõuda viie tervema riigi hulka. Proovima aga peab,“ arvab Medita kliiniku meestearst ja uroloog Kristo Ausmees ja toob välja, et meie meeste tervist võib hinnata Euroopa keskmiseks. Nooremate meeste hulgas on terviseteadlikkus kindlasti paranemas.

Miks on meeste tervis naiste omast kehvem?

Peamine põhjus, miks mehed haigestuvad naistest enam südame-veresoonkonnahaigustesse, tuleb Viigimaa sõnul sugudevahelisest erinevusest. “Loodus on seadnud nõnda, et naised on südamehaiguste vastu paremini kaitstud ning kuni 50. eluaastani on neil väga harva infarkte.” Erineda võib see muidugi suitsetamise korral või naistel, kellel on hormonaalseid probleeme.

Olulist rolli mängib elustiil: naised hoolitsevad enda eest rohkem ning on terviseteadlikumad. Viigimaa sõnul tuleb meestel oluliselt rohkem ette riskikäitumist. “Mehed enamasti liiguvad vähem, suitsetavad rohkem, tarbivad enam alkoholi, söövad vähem puu- ja juurvilju, kuid liiga palju loomseid rasvu. Muidugi on meestele rohkem omane ka stress, ülepingutamine ja vähene uni.” Uroloog Ausmees on Viigimaaga päri, kuid lisab, et mehe tervist mõjutavad ka sotsiaalse suhtlemise ja perekonna toe puudumine, muidugi ka mõnuained, polügaamne seksuaalelu ja perekondlik eelsoodumus, mida muuta ei saa.

Organism on tervik

Kristo Ausmees nendib, et meeste seksuaalelu probleemid ja veresoonkonnahaigused on nii otseses kui ka kaudses seoses. “Seksuaalelu probleeme mõjutavad lisaks verevarustuse halvenemisele ka hormonaalsed ja kasvajalised haigused, põletik suguteedes, ja F-diagnoosiga ehk vaimse pinge ja stressiga seotud patoloogiad,” lisab uroloog.