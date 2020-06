KOGU AEG TAHAKS SÜÜA! 11 tavalisemat põhjust, miks oled pidevalt näljane

Paljud söövad n-ö mõnusööke, kui neil on igav, kui nad on kurvad või depressioonis. See on emotsionaalne söömine. Mõtle, kuidas end tundsid, enne kui sööma hakkasid? Kui sa ei ole tegelikult näljane, leia mingi muu tegevus. Kui sul on sageli ärevus, paha tuju ja depressioon, siis peaksid ehk arstiga nõu pidama.