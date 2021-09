Keha KAS TEAD NEID OLULISI ARVE? Vaid nii õnnestub edukalt kaalu langetada Tervis Pluss , täna 06:00 Jaga: M

Kui sööd nädala jooksul iga päev 1000 kalorit rohkem, kui kulutad, võtad kaalus juurde 1 kg Foto: Vida Press

Kaalu langetamine on tõsine otsus. See eeldab elustiili muutmist, enese teadlikku jälgimist ja ka pingutust, kuid nähtud vaeva eest oskab keha armulikult tasuda. Ilus välimus on boonusena kaasas!