11aastane Sara Sofia saab annetajate abil uue juukseproteesi 

Kahjuks ei ole sellised juusteproteesid veel Eestis kättesaadavad. Sara Sofia pere on leidnud sobiva tootja Uus-Meremaalt, 3D-jäljendi selle tarvis saab aga teha Rootsis. Proteesi valmistamine ning transport on väga kallis, mistõttu Sara Sofiale tuli appi Lastefond, kattes nii proteesi valmistamisega seotud sõidukulud kui ka proteesi valmistamise kulud. 250 euroga toetab peret kohalik omavalitsus.

Sara Sofia ema Kadri Krooni sõnul on oluline saavutada ühiskonnas arusaam, et tema tütrega sarnase diagnoosi saanud inimesed vajavad tuge ja mõistmist ning riigi tervishoiusüsteem peaks neid toetama.

„Praegu on Eestis selle diagnoosiga olukord selline, et inimene saab hea nahaarsti juurde sattudes pärast pikka proovide jada diagnoosi, loeb ise internetist, mis teda ees ootab ja see on kõik. Puudub igasugune toetus, teavitus ja tugi. Pärast alopeetsia tugigrupiga liitumist oleme kohanud täiskasvanuid, kes on terve elu olnud stressis, kusagil nurgas ja varjanud probleemi isegi lähedaste eest, “ lisab Sara Sofia ema Kadri Kroon.