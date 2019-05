NII TULEB TURVALINE VAHEAEG: säästa lapsi nende seitsme ohu eest! 

Kooliõde Kersti Tamm. Erakogu

„Puugid on metsas ja rohumaadel, aga nad võivad olla ka linnaparkides ja koduõuel, kust nad satuvad jalatsitele või riietele ning liiguvad mööda keha ülespoole,” kirjeldab Tamm. Metsa minnes soovitab ta end riietega kaitsta, et puuk ei pääseks ihule ligi. “Püksisääred tuleks kindlasti saapasäärde või sokkidesse pista, kanda särki püksis ning hoida varrukaotsi ja kraed keha ümber. Tasub kanda heledamaid riideid, et puuk oleks hästi märgatav, ning koju jõudes veenduda, et riided ja keha on puukidest puhtad.”