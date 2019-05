PSÜHHIAATER HOIATAB: kanepit suitsetavad noored riskivad skisofreeniaga 

Haringu hinnangul on skisofreenia diagnoosi eel noorel inimesel mitme aasta jooksul periood, kus ta on hädas. „Siiski ei ole tema käitumine veel sedavõrd häiriv, et ta satuks psühhiaatri vaatevälja. Me tahaks need noored üles leida, et nendega tegeleda. See on periood, kus saaks kroonilise psühhootilise häire, näiteks skisofreenia kontekstis kõige efektiivsemalt sekkuda, et edasist isiku elukvaliteeti parandada.“