ÄRA MÕJU IDIOODINA! Neli lauset, mida nutikas inimene tööl ei ütle 

„Võib-olla on see rumal mõte…”

See ülipassiivne lause rikub kohe usalduse sinu suhtes. Isegi kui tutvustad pärast seda mingit säravat ideed, näitab eelnev lause, et sul pole üldse enesekindlust.

Kui väidad, et mõni töö võtab vaid minuti või hetke, jätad sa mulje, et teed tööd kiirustades. Kui mingi töö võtab tõesti vaid 60 sekundit, siis ütle pigem, et see töö ei võta palju aega. Kuid ära kunagi jäta muljet, et mõni töö saab valmis kiiremini, kui see tegelikult aega võtab.