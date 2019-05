TOITUMISNÕUSTAJA HOIATAB ASOVÄRVIDE EEST: ärge ostke lastele erksavärvilisi maiustusi! 

Lapse valik langeb enamasti kõige värvikirevamale koogile, joogile ja kommile. „Tahan lapsevanematele südamele panna, et nad uuriksid enne magustoidu ostmist toote etiketti – kindlasti ei tohiks lapsele anda asovärve sisaldavat toitu,“ soovitab Merisalu. „Mida kirkamad värvid on toidus esindatud, seda tõenäolisem on, et tegemist on asovärvidega. Üldiselt on selliste toitude pakendil ka hoiatus, et lisaaine võib avaldada kahjulikku mõju laste aktiivsusele ja tähelepanuvõimele.“