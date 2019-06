ALATI POLE VAJA KIIRABI: nüüd saab virtuaalkliinikust kutsuda koju pereõe 

Kiirabi väljakutsete arv on aasta-aastalt kasvanud, kusjuures pea pooltel juhtudel piisas kodus abi andmisest. „Oluline osa erakorralise meditsiini väljakutsetest on seotud teemadega, mida saab lahendada ka perearst või pereõde,“ ütles Tallinna kiirabi juht Raul Adlas. „Kasvanud on ka selliste väljakutsete arv, kus emad-isad paluvad lapsed üle vaadata või tuleb kiirabil tegeleda allergiatega või hirmudega ümberlükkamisega.“