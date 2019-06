NOORE NAISE JALG PÄÄSTETI: arstid asendasid hävinud kontsluu 3D-prinditud implantaadiga 

Dr Kulak hakkas uurima, mis võimalusi on veel Karini aitamiseks. „Sobilikku implantaati ei olnud saada. Kirjanduse andmetel on 3D-prinditud implantaate maailmas tehtud, kuigi mitte üleliia palju,” ütleb ta.

Kuna Ida-Tallinna Keskhaigla sõlmis eelmisel aastal koostööleppe Tallinna Tehnikaülikooliga (TalTech), siis sai Kulak kontakti ülikooli teadlastega, kellel on olemas 3D-printimise võimalus. Teadlased ja arstid tegid poolteist kuud koostööd: konsulteeriti ja implantaati modelleeriti kümneid kordi. „Pidime niikuinii ootama, et infektsioon taanduks. Õnneks oli patsient nõus, et peame haarama igast võimalusest."

3D-prinditud implantaat on trapetsikujuline titaansõrestik, mis töötab samal põhimõttel nagu raudbetoon ehituses. „Titaanist konstruktsioon on rauaks ja betooniks on patsiendi enda luu: freesisime tema reieluust ja vaagnatiivast luud, võtsime seda koos tema kasvufaktoriga, mis on luuüdis saadaval, täitsime selle konstruktsiooni ja tegime fiksatsiooni – läbi kandluu, implantaadi ja sääreluu on fiksaator, mis hoiab seda kõike koos,” selgitab dr Kulak.

Edukas operatsioon

Patsient toibus üle viie tunni kestnud operatsioonist väga hästi ja tänaseks on ta juba kipsist loobunud. „Ta on väga õnnelik. Poolteist aastat oli noor inimene karkudel, täna on ta juba ka kipsist lahti. Nüüd on esimesed kontrollid tehtud ja tulemused on head, jälgime teda edasi. Lähiajal on plaan loobuda ka karkudest. Olen tulemusega väga rahul,” ütleb dr Kulak.

„Eestis ei ole minu teada sellist kogemust kellelgi. Kasutasime meie oma TalTechi teadlaste ja labori võimekust, et inimest aidata. See oli selline multidistsiplinaarne eritasemetel koostöö. Maailmas tehakse samuti selliseid asju, aga kuna see on väga patsiendispetsiifiline – kõik juhtumid on erinevad –, siis oleks kulunud väga palju rohkem aega, kui oleksime proteesi mujalt tellinud,” ütleb Kulak.