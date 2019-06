ÄRGE ALAHINNAKE EAKAID: vanavanemad ei taha sünnipäeval morssi ja kooki, vaid rokkivat tantsupidu 

„Lapsed on mul kahekümnendates ja arvasid, et mammale meeldiks, kui tema 70. sünnipäeval sugulased ja sõbrad ta sünnipäevale kutsuda. Olin ideega päri, sest tundes oma elurõõmsat ja suhtlejast ema – teadsin, et talle meeldiks,“ kirjutab Mare.

Asjad läksid nihu aga sellega, et lapselapsed tahtsid vanaema sünnipäeva väga vanamoodsalt lahendada.

„Lilled, kartulisalat, tort, külalised ja Vello Orumetsa laulud. Ometigi nad teavad, et nende vanaema on väga kärts ja särav naine. Üritasin vaielda, aga nad olid veendunud, et memm tahab nüüd juba vaiksemalt ja rahulikumalt vananeda,“ nõustus Mare lõpuks laste malbete ideedega.

„Kui pidu käes ja külalised kogunesid, siis oli mamma rõõmsalt üllatunud, aga uskuge mind – eakas sünnipäevaline ja külalised ei oodanud sugugi laule inglitest ja gerberatest. Ma olin õnneks valmistunud ja panin arvutist Def Leppardi ja Europe`i lugusid. Uskumatu, mis tants ja trall siis lahti läks! Prouad tantsisid omavahel ega lasknud noortest end segada. Üksikud härrad, kes peol olid – naised tantsitasid neid väsimatult! Ema oli pärast küll väsinud ja läbi, aga emotsionaalselt – ta säras!“ kirjeldab Mare.