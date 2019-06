PÕLETUSED, KÕHUHÄDAD, PUTUKAHAMMUSTUSED: nii leevendad neid ja teisi pühadeaegseid hädasid 

Tihti kujuneb jaanipäev lõputuks lihasöömise peoks. Ennetamaks toidust ja liigsöömisest, aga ka alkoholist tulenevaid tervisehädasid, on mõistlik esimene nälg ja janu peletada klaasitäie vee ja tervisliku salatiga. Kui kõhuhädasid on ka varem olnud, on apteegis saada mitmeid rasvase toidu seedimist kergendavaid preparaate. Seedetrakti mikrofloora ja talitluse normaliseerimisele aitavad kaasa ka piimhappebaktereid sisaldavad toidulisandid. Kõhukinnisust ja raskustunnet leevendab aga kindlasti pikem jalutuskäik või metsajooks ja vee joomine.

Stanislav Moshkov

Puukide vältimisel on kõige suuremaks abiks, kui lõkkekoha ümbert niita muru võimalikult lühikeseks. Sääsed aga kardavad tuult ja armastavad veekogusid, nii et tiigi veerel on sääski tõenäoliselt rohkem kui tuulise mere ääres. See aga ei tähenda, et mõnelpool neid tüütuid sitikaid-satikaid üldse pole – igaks juhuks tasub tõrjevahendid ühes võtta.