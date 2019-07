KAS TUNNED ÄRA PUUKBORRELIOOSI? Vaata, millal peaksid ennast testima! 

Kuigi iga puuk ei ole haigusekandja, on metsas uitajatel, matkajatel või aias toimetajatel risk nakatuda borrelioosi. Puukide kõrghooaeg kestab maist oktoobrini. Puukborrelioosi vastu ei ole võimalik vaktsineerida ja selle läbipõdemisel ei teki ka püsivat immuunsust - seega on võimalik ka korduv nakatumine.

Borrellioosi põhjustava bakteri kandumine puugist inimesse võtab reeglina mitu tundi, mistõttu on ülioluline puuk kiiresti kehalt eemaldada. Kui aga nädala või paari pärast ilmuvad puukborrelioosi sümptomid, tasub teha veretest, et olla kindel õiges diagnoosis. Meditsiinilabori SYNLAB infektsioonhaiguste valdkonna juhi Paul Naabri sõnul ei pea borrelioosi suhtes testima, kui inimene tunneb end hästi ja sümptomeid ei ole. Kui aga umbes 4–6 nädalat pärast puugihammustusest ilmnevad siiski sümptomid, peaks kindluse huvides analüüsid ära tegema. Borrelioosi nakatumist saab tuvastada ka SYNLABis.

Puugile meeldivad päikesevalguse ja tuule eest varjatud kohad, kus on tihe, madal ja niiske taimestik. Sellises kohas on soovitatav kanda pikkade varrukatega riideid ja pikki pükse. Need võiksid olla heledad, et puuki märgata juba enne, kui ta jõuab hammustada. Püksisääred tasub toppida sokkide sisse ning võimalusel tõmmata jalga saapad või kummikud. Hiljem tuleks kogu keha hoolega üle vaadata ning lastel kindlasti kontrollida ka kõrvataguseid.