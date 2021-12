Keha TÕDE VÕI RAHVAJUTT? Kas suhkur võib panna tõesti vähi vohama? Toimetas Sirje Maasikamäe , täna 07:00 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Magusasöömisega peab piiri pidama. Foto: Vida Press

Oled ehk kuulnud väiteid, et suhkur tekitab vähki või paneb selle kiiremini kasvama. Kas see vastab tõele? Teatud mõttes peab see isegi paika, kirjutab WebMD.