KAS SEE ON PARATAMATU? 4 peamist põhjust, miks paljud paarid lähevad lahku 40aastasena 

Lahutusprotsess algab sageli sellest, et inimene on kujutanud ette, et partner on teatud omadustega, aga tuleb välja, et ta polegi selline. Foto: Vida Press

Miks otsustavad paljud paarid lahutada just 40ndates eluaastates? Kas lahutustebuum on seotud ka seigaga, et neljakümneaastane tunneb, et tema elu on jõudnud poolepeale ja palju on veel ees?