MIKS MAKS VALUTAB? Kaks kõige levinumat müüti selle ülitähtsa organi kohta

Apteeki satuvad sageli kliendid, kes kurdavad, et maks valutab. Tegelikkuses ei saa inimene maksa valu tunda, kuna maksal ei ole valuretseptoreid ning seetõttu võib maksa kutsuda ka vaikseks organiks.

Lisaks sellele on maks kannatlik ja just see teeb maksahaigused väga petlikuks ning muudab nende õigeaegse avastamise keeruliseks.