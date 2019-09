AITA AJUDEL ÕPPIDA: unusta tuupimine, tee hoopis nii! 

Paljudel on õppimisest vanaaegne arusaam. Aju-uurija arvates näitab juba sõna tuupimine, et meil on halb komme õppida ja õppimisel on vilets kuvand.

Aju-uurija soovitab analüüsida, kuidas õppida rohkem ja paremini. Inimestel on enamasti ka kujutlus, missugune õppija ta on ning see mõjutab ka õppimist. Mineviku ebaõnnestumised või vead võivad tekitada inimeses arusaama, et ta on vilets õppija või lausa rumal.

Kuidas leida sobiv viis õppida?

Teadlane soovitab tundidepikkuse lugemise asemel hoopis katsetada erinevaid õpitehnikaid ja -viise. Tema arvates võib igaüks treenida end paremaks õppijaks.

Ideaaljuhul mõjub õppimine innustavalt ja õpitu meeldib. Kui see ei meeldi kohe üldse, aga asjad on vaja siiski ära teha, soovitab teadlane alustada lühikeste õpisessioonidega. 45 minutit on juba pikk aeg, mille ajal võiks teha väikesi pause, soovitab uurija.

Foto: Pexels

Aita ajudel õppida: tee uinakuid