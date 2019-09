ASENDAMATUD TOIDUD JA VITAMIINID: need 10 ainet on silmadele kõige olulisemad 

Nägemismeel on maailma tajumise üks põhiviise. Silmad reageerivad valgusele ja muudavad nähtu ajule töödeldavaks ja mõistetavaks infoks.

Nüüdisajal tekib enamik silmaprobleeme, sh silmade väsimus ja nägemise halvenemine, liigsest arvutitööst ja telerivaatamisest. Silmadele mõjub halvasti ka lugemine, kui seda teha ebapiisavas valguses, vales asendis või vale nurga all. Oma mõju silmadele on ka stressil.

Kuiva silma sündroom on üsna levinud probleem. Kuiv silm tekib, kui pisaraid on vähe või need aurustuvad silma pinnalt liiga kiiresti. Silmapinna kuivus häirib silma optilist võimekust ja jätab silmapinna kaitseta. Kuiva silma sündroom vähendab oluliselt elukvaliteeti ja võib põhjustada stressi.