Väike Annabel on kodus tagasi! Pisikesel tüdrukul läheb vanemate sõnul hästi 

„Annabeli haiguse diagnoosi saamisest on möödunud nüüdseks 3,5 kuud. Uskumatu, et ravi on nüüd tehtud ning saabusime lõpuks õnnelikult tagasi Eestisse. Kindlasti on meil veel suur töö ees, aitamaks Annabeli arengule palju kaasa!,“ kommenteerisid Annabeli vanemad Kaidi ja Ahti



Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond omalt poolt tänab südamest kõiki neid enam kui sadat tuhandet inimest nii Eestis kui ka välismaal, kes maailma kalleima, enam kui 2,2 miljonit eurot maksnud ravi teoks aitasid teha ja sellega väikese tüdruku elu päästsid! Ükski sõnadesse pandud tänu ei ole siinkohal piisav, Eesti inimesed on korda saatnud imelise teo! Aitäh teile, kallid aitajad!



Lastefondi annetuskontodele ning telefoniannetuste läbi laekus kolme nädala jooksul heade annetajate poolt Annabeli ravi rahastamiseks 897 972,07 eurot. Lastefondi reservidest lisasime veel 400 000 eurot, mis tähendab, et fondi head annetajad aitasid Annabeli ligi 1,3 miljoni euroga. Tegemist on Lastefondi ajaloo suurima toetussummaga. Lisaks annetasid head inimesed pisitüdruku raviks Annabeli vanemate poolt avatud HelpAnnabel annetuskonto kaudu 882 025 eurot.



Kolmekuusel Annabelil diagnoositi haigus nimega spinaalne lihassatroofia ehk SMA1, tegemist on haruldase haigusega, mille esinemissagedus on 1:11000. Haigusest tulenevalt ei arene edasi lihased ning enamasti ei ela selle diagnoosiga lapsed kauem kui kaks aastat. Pahatihti lakkab nende hingamine aga varem.



Annabelil oli õnne, avaldunud haigussümptomid olid minimaalsed ning samal ajal sai USA ravimiametilt heakskiidu uus geeniravim Zolgensma, mis avaldatud teadusuuringute kinnitusel ravib lapsed sellest haigusest terveks. Euroopasse see ravim veel jõudnud ei ole. USA-s on selle ravimi hind 2,125 miljonit USA dollarit, mis teeb sellest ühtlasi maailma kalleima ravimi.



Annabel lendas Eestist Ameerika Ühendriikidesse ravile 27. juunil, raviprotseduur viidi läbi kuus päeva hiljem ehk 3. juulil. Päev hiljem sai Annabel 4 kuud vanaks.