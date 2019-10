NINA ON VASTIKULT KINNI? Kõige paremini aitavad need looduslikud vahendid! 

Kõige populaarsem looduslik vahend kinnise nina avamiseks on meresoolalahus. See vähendab tõhusalt nina ja urgete kinnisust külmetuse või gripi puhul, puhastab ninakäike, selle abil loputatakse ninast välja haigusetekitajad ning ühtlasi niisutatakse limaskesta. Meresoolalahus aitab taastada ninafunktsioone, mille tulemusena väheneb tüsistuste (põskkoopapõletik, keskkõrvapõletik) risk ja paraneb nina kaudu hingamine.

Meresoolalahust tuleks kasutada püstises asendis, pihustades 1–3 annust mõlemasse sõõrmesse 2–3 korda päevas. Lahus on täiesti looduslik. See ei tekita sõltuvust ja sobib kasutamiseks iga päev kas üksinda või koos allergiaravimitega. Suuremahulise ninaloputuse efektiivsus ninavaevuste leevendamisel on tõestatud paljude uuringutega.