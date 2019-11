NINA ON KOGU AEG VESINE? Millal võib viiruse asemel kahtlustada hoopis kodutolmuallergiat? 

Foto: Pixabay

Mikroskoopilistele lestadele on kõige meelepärasem keskkond see, kus üle paarikümne soojakraadi ja 50–70 protsenti niiskust. Seepärast on täiesti mõistetav, et nad on oma väikese maailma loonud eelkõige inimese voodisse. Pealegi annab voodi tolmulestadele ka hulgaliselt toitu: sulepatjade ja -tekkide sisu ning inimese naha osakesi.

Nimelt uueneb meie nahk pidevalt ning selle protsessi käigus eralduvad surnud naha­rakud ja kõõm – iga päev 1–2 grammi, mis toidab ära mitusada tuhat pisiolevust. Noore abielupaari voodis on märkimisväärselt rohkem tolmulesti kui vanuri või lapse sängis: kahe aktiivse noore inimese magamisase on palju soojem ja niiskem kui üksiku inimese oma.

Mida vanemad on madrats, sulepadi ja suletekk, seda rohkem on neis lesti. Uue madratsi muu­dab see mikroelanikkond enesele mõnusaks suureks kolooniaks poole aastaga.

Voodinohu ja madratsilööve

Kuigi tolmulest on kodukeskkonna loomulik osa, on ta tänapäeval üks agressiivsemaid ülitundlikkuse tekitajaid. Organismi immuunsüsteem reageerib väliskeskkonnast sissetungivatele viirustele ja bakteritele kiiresti. Tõrje käigus toodetakse antikehi, mis teevad sissetungija kahjutuks.