VANAISA AAVO VAJAB ABI! Vähiravifond asus toetama päästjana töötanud Võrumaa mehe ravi 

Aavo tütar Merle kirjutab fondi Facebooki-lehel, et oktoobri lõpus sai perel lootus otsa, sest raviarst teatas, et haigekassa rahastatavad ravivõimalused on ammendunud. Jäi siiski üks ravivõimalus veel, mille saamiseks tuli abi paluda fondilt.

„Minu isa ja ema elavad kahekesi Võrumaa metsade vahel maamajas, mida nad on oma elu jooksul korrastanud ja remontinud. See on meie suure pere kodu, kuhu oleme alati oodatud ning kus igal võimalikul hetkel ka koos oleme. Nad on kogu meie perele olnud suureks toeks, kui meil on olnud elus raskeid hetki,” kirjutab tütar Merle.

„Oleme väga tänulikud, et saate meid aidata, Aavo ravi rahastada ja talle elupäevi juurde anda. Suur aitäh teile selle suure kingituse eest."