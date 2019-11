Hea nõu ÄRA LASE NÄONAHKA KÄEST! 9 soovitust, et see püsiks terve ja särav Toimetas Sirje Maasikamäe , täna, 06:00 Jaga: M

Näonahk peegeldab kogu organismi seisundit. Foto: Vida Press

Nahk on organismi peegel. Et nahk oleks kaunis, on peale tervisliku eluviisi, toitumise ja piisavas koguses vee joomisele oluline ka selle eest hoolitsemine, räägib Confido meditsiinikeskuse kosmeetik Maria Hintser.