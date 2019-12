VIIRUS VÕIB OLLA SURMAV: ära mine tõbisena lähedast haiglasse vaatama! 

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova sõnul on haiglas või hooldekodus viibivatel inimestel nõrgenenud immuunsus ja nad on viirustele väga vastuvõtlikud. Halvimal juhul võib neile lõppeda surmaga ka haigestumine hooajalistesse ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse, mis on tervele inimesele võrdlemisi ohutud. „Kindlasti tasub enne haige vanaema või vanaisa külastamist veenduda, et nii enda kui laste tervis on korras,“ ütles Olga Sadikova.